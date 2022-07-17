2022伯明罕世界運動會美國時間17日就要舉辦閉幕典禮，在賽事的尾聲，中華代表隊持續為爭取獎牌努力，中華合球隊在合球4強賽遭遇強敵比利時隊，終場比數18比19、1分之差飲恨，將與德國隊爭奪銅牌，截至目前為止中華隊在獎牌榜以1金6銀5銅在參賽國家地區中排第31。

合球4強賽中華隊與比利時互有拉鋸，上半場林雅雯與張書綺兩位選手手感火燙，各貢獻4分，幫助中華隊14比12，2分領先進入下半場，可惜下半場團隊進攻不順，兩節僅拿下4分，最終18比19一分之差遭比利時逆轉，美國時間17日和德國隊競爭銅牌。

另外，男子寬板滑水項目，小將楊侑曄預賽排名分組第4，敗部復活賽力壓其他5人搶到最後一張準決賽門票，準決賽則繳出分組第5的成績無緣決賽，本屆累積珍貴的大賽經驗，預約再挑戰下一屆世運會。

年僅15歲的楊侑曄是本屆男子寬板滑水選手中年紀最小的一位，這次和各國一流好手同場競技，他坦言，賽前真的會緊張，下場比賽拉著小艇前進的時候，腦子裡只剩下要把動作完成，他自評整體表現不錯。

第一次參加世運會，楊侑曄體會了大型運動賽會的氛圍，再加上各國頂尖好手齊聚一堂，高規格的場地也讓他十分享受。特別的是，參加世運前移地訓練的指導他的教練、澳洲選手拉帕（Nic Rapa）也有參賽並拿下金牌，楊侑曄說，這屆賽會幫助自己發現缺點，激發想要進步的決心，希望有一天能達到世界頂尖選手的水準。

輕艇水球項目，中華隊一日3戰，先是0比9不敵法國隊、落入排名賽，之後與紐西蘭隊交手5比3勝出，與荷蘭隊爭奪第5名，最終在延長賽中，以3比4不敵荷蘭隊，收下第6名。