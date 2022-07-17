中央推動「班班有冷氣」政策，但實際上台北市多數學校早已由家長會募款裝設冷氣完成，獲得的中央補助是六都最少，明年共有3842台冷氣到達9年使用年限，家長擔心「難道又要家長再募款一次？」北市教育局允諾，明年編1.95億元預算，汰換已達9年使用年限的冷氣。

北市議員王欣儀調閱資料發現，2023年度達9年使用年限的冷氣共計3842台，其中大龍122台、三民國小96台冷氣，明年全部都要淘汰，淘汰率達到100％，大直高中、復興高中、內湖高工等，也有逾7成冷氣將達使用年限。

王欣儀指出，過去北市各級學校每年動輒近3千萬的冷氣購置、汰換費用都是由家長負擔，政府分毫未出；雖然中央去年推動「班班有冷氣」政策，但因為北市學校多數已由家長會募款裝設安裝，獲得的中央補助是六都最少，許多家長擔心，倘若未來中央沒有補助冷氣汰換經費，難道又要由家長會募款買冷氣？

郭姓家長批評，當初孩子學校冷氣是募款來的，不是所有人都有願意出錢，但對家長來說，要救急給孩子吹冷氣只能先付費，但冷氣是屬於學校資產，孩子畢業也不能帶走機台，因此汰換費用跟採購當然應由政府出錢，若要家長付費，「我是六年級家長會願意付費嗎？」對高年級家長來說不公平，並不是每個人都願意捐了給後面人使用。

北市教育局去年12月函請教育部持續補助北市學校達年限冷氣汰換經費，以加速學校舊有冷氣汰換，提供良好教學環境並符合節電政策，教育部於正式回函市府教育局，考量後續每年學校仍有汰換冷氣需求，且審酌國民中小學為義務教育階段，冷氣相關汰換費用不宜再採使用者付費原則收取，所需經費將納入「行政院一般性補助款指定項目」辦理。

教育局說明，經過調查學校需求後，明年度達9年使用年限的冷氣共計3842台，申請汰換金額為1.95億元，教育部已同意補助，因此北市教育局已經編列1.95億元預算，將送議會審議，明年將有92所國小、43所國中、31所高中及啟明、啟聰學校，共168校受惠。