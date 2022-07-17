台東熱氣球嘉年華今天清晨約湧入2萬人次，來自美國的小丑球Carnival首次亮相。（莊哲權攝）

台東熱氣球嘉年華魅力無法擋，今天清晨約有2萬人湧入鹿野高台，造成周邊大塞車，首次亮相的美國造型球小丑，也非常吸睛，飛行員Mark希望能為大家帶來歡樂；台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示 在國旅補助的催化下，從上周五開始，台東旅宿業逢假日住房率幾乎都客滿，這波熱潮預計會旺到8月底。

天還沒亮，往鹿野高台的鄉間小路已經大塞車，不少球粉更是熬夜守候，據台東縣政府初估，昨天上午場有1萬8000人次，下午場2萬3000人，人潮更是多到爆，而今天上午場也不遑多讓，約有2萬人，今年熱氣球嘉年華自7月2日開幕以來，16天已累計30萬人次左右，魅力無法擋。

今天清晨有19顆球立球，其中，首度在鹿野高台亮相，由美國飛行員Mark Meyer駕駛的小丑球，為2015年在巴西打造，因為有3張不同造型的臉，當時被稱為「小丑三重奏」，2016年由他跟妻子Melissa買下，並穿越美國和加拿大的東部地區，飛行時數只有51小時。

Mark表示，他們將這顆熱氣球取名Carnival（嘉年華），3張面孔分別是哈利、史嘉莉和賴瑞，希望為全世界所有人帶來歡樂，夫妻兩原計畫與Carnival一起環遊世界，但是受疫情阻礙無法成行，很高興這次能夠超越限制走出去，為台灣等世界其他地區帶來節慶氣氛。

另，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，縱谷有熱氣球，東海岸有月光海音樂會，鐵花村有市集，台東暑假活動相當多，加上國旅補助上路，提高出遊意願，各旅宿業住房率都有9成以上，甚至客滿，生意比7月的上半月好很多，人潮回來了，這個暑假從上周五開始，預計可旺到8月底。