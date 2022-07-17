民進黨今舉行全代會，黨主席蔡英文稱「為台灣顧好下一代！這不是口號，而是民進黨已經在做的事情」。對此，國民黨痛批，台灣出生率在民進黨執政下已創中華民國史上最低，今年新生兒人數恐不到15萬，全球排名倒數第一；高房價、高通膨、低薪讓年輕人不敢生小孩，少子化如此嚴重，已成國安危機，顯然蔡英文「顧好下一代」的說法是「口號治國」，看不到成效，民進黨根本上是執政失能，沒有提供年輕人友善的生養環境。

國民黨痛批，國內疫情已造成7000多人死亡，兒童死亡率也比鄰近國家高，行政院長蘇貞昌還在民進黨全代會高談死亡率，對這些數以千計，失去親人的家屬情何以堪，蔡政府誇言防疫成績跟人民的感受差很大。

對於蔡政府列舉的落實學校「班班有冷氣」等政策，國民黨表示，蔡政府錯誤能源政策之下，台灣供電不穩定連美國商會都提出警訊，這兩天包括台北北投、饒河夜市等地區都出現無預警停電的情況，蔡政府所謂「班班有冷氣」，但若供電不穩的根本性問題不解決、錯誤的能源政策不改變，恐怕只會讓學校班級冷氣成為裝置藝術，學生看得到、卻沒電開。

國民黨強調，民進黨執政下，高通膨、高失業率的問題遲遲無法獲得紓緩，人民的痛苦指數已超過7％，國民黨深刻體會人民在疫情與通膨下的辛苦，會跟人民站在一起，為人民打拚，讓台灣人民過更好的生活。