中信兄弟單周先後走了象魔力、泰迪2名洋投，陣中洋投只剩德保拉可以先發，在這段洋投「空窗期」，總教練林威助希望本土投手能夠把空缺補起來，但他強調團隊成績要好不光只靠先發投手，而是各個環節都要串連，「就像齒輪要咬得住才會動。」

兄弟今年要尋求連霸，上半季沒能率先搶下季後賽門票，只能放眼下半季，今天作客新莊迎接上半季最終戰，接下來在23日展開下半季賽程。回顧上半季表現，「助總」表示，每年起伏一定會有，今年先發、中繼都有不穩定的狀況，加上季中疫情爆發，主力缺陣的情況下，打得就沒有那麼順。

象魔力被韓職挖角，泰迪則是因家庭因素離隊，原本季前建構的3大先發洋投現在只剩德保拉1人獨挑大樑，牧田和久則因為用球數還無法達到先發條件。

「領隊說會再找2個洋投，目前還沒聽說要找哪位，可能還沒有簽約。」林威助坦言，以這個時間點來講可能會稍微晚一點，但還有其他本土人選，「像昨天的魏碩成就丟得不錯，就看下半季能否穩定出賽。」

林威助也一一點出可扛先發的本土人選，像是吳哲源、魏碩成、黃恩賜、鄭凱文、呂彥青，但他強調，球隊要贏球不是只單純先發是誰，還要評估中繼、後援投手，「如果後面的投手不穩還是有輸球的可能，教練團會再評估把誰放在什麼位置，該贏的比賽就要拿下來。」