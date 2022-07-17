民進黨第20屆第一次全國黨員代表大會（全代會）今（17）日登場，主軸為「團結台灣、顧好未來」，開幕式壓軸由2022年提名縣市長參選人，包括台北市提名人陳時中、新北市提名人林佳龍、桃園市長提名人林智堅、基隆市長提名人蔡適應、新竹市長提名人沈慧虹等人，與現任執政縣市首長、行政院長蘇貞昌、兼黨主席的總統蔡英文上台。國民黨北市議員王鴻薇則用「狼狽為堅」4字來諷刺民進黨全代會，引發討論。

王鴻薇今日在臉書上表示，她看到民進黨全代會的畫面，腦中就浮現了4個字「狼狽為堅（奸）」，暗酸林智堅兩篇論文都涉嫌抄襲，民進黨的夥伴卻全體裝瞎，力挺林參選市長，甚至還用例句狂轟「林智堅涉嫌論文抄襲，罪證確鑿死不認錯，民進黨全代會上仍然全黨力挺，參選到底，真是狼狽為堅」，此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「物以類聚」、「選舉布條都做好了」、「有夠瞎！台灣奇蹟」、「裝死不要緊，希望台灣大學跟中華大學倫理委員會要拿出學者的風骨」、「要是認錯就不是民進黨了」、「可憐的桃園選民，看到的一切都是假的選舉包裝」、「民進黨只會選舉，選上了就靠騙術執政」。