今年10月高雄輕軌將通車至C24站，但有部分公車路線與輕軌路線高度重疊，公車路網是否應重整引發討論。高市交通局表示，已分階段逐步完成市區公車路網盤整，陸續整併及增加班次。

高雄輕軌臺鐵美術館站C20至C24愛河之心站預計今年10月通車，不過沿線卻有公車路線重疊，引發討論是否該調整公車路線。以168幹線為例，該路線與0南北公車於大順路段路線重疊，且多數乘客旅次可互為替代，因此將予以整併、增加班次。

調整後路線起迄點仍為金獅湖站至捷運鹽埕埔站，新路線沿途行經多個臺鐵、捷運站、輕軌車站，並維持行經大順路、建國路、四維路、五福路等多所學校和政府機關；另外，大順路博愛以東路段重疊部分，將等2023年輕軌成圓同步調整。

交通局表示，周邊公車路線將透過大數據乘客運量分析公車、週邊社經環境變化，及搭配轉乘優惠等方案，將捷運、輕軌、公車路線互相串連。

此外，因應新冠疫情影響，交通局檢討無效運力，將節省的公車資源轉移到部分幹線公車路線，今年9月將進行幹線公車路線加密服務。也已進行公車準點率提升管理，後續將逐步啟動公車識別標示包含車身、候車亭、路線圖等、幹線及高潛力路線加密、更多電動公車加入營運等公車服務品質提升政策，並與公車業者合作進行服務流程精進，以提升乘客搭乘公車體驗，進而提升運量。

而高雄市是全台第一個可使用電子支付及QRCode搭乘所有公共運輸工具，也是第一個以MeNGo整合高雄市交通行動服務。由於未來與疫情共存將是公共運輸不可抵擋的趨勢，交通局將以軌道運輸為骨幹，公車先行，支微運用公車式小黃、You bike2.0及多元共享運具作為最後一哩的服務。

另外，因應捷運路竹延伸線完工，已經與高屏澎區域運輸發展中心共同規劃重整北高雄地區公共運輸路網。