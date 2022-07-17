環保署日前舉行基隆協和電廠改建環評會，台電提出四接東移方案，外界質疑恐造成基隆港「塞港」疑慮。台電今日回應安全無虞，地方仍相當憂心，4名基隆市長參選人蔡適應、謝國樑、陳薇仲、黃希賢紛紛發聲。

蔡適應表示，環評補正再審期間，希望台電依審議委員、港務公司、船舶代理所提出問題，訂出合理配套措施，並與各單位、公民社會溝通。他提及，能源轉型是社會共識，也是當前重要課題，日前環評專家小組第四次會議中，已要求提出專業看法、縝密計算，確保對基隆港航行安全沒有負面影響。

謝國樑指出，天然氣儲存槽與載運船隻，都是高風險因子，航港界人士隱憂東移方案，離基隆港更近，不僅會嚇跑郵輪，萬一發生事故後果不堪設想。他提及，基隆是台灣的門戶，一但發生軍事衝突，也是最容易受波及的地區，貝魯特大爆炸的慘痛案例，絕不能在基隆上演，也不允許市民生命財產受到威脅。

陳薇仲提及，綜觀台灣接收站，如高雄永安一接、台中港二接到爭議極大的三接，從來沒有看過天然氣接收站蓋在港嘴，唯有台電的四接堅持掐住基隆港的咽喉。她批評，過去近一世紀，基隆支持北部區域發展、更不斷讓步，如今卻以四接奪走自然海岸、扼殺基隆港發展，根本是對基隆人軟土深掘。

對此，台電以台中港為例回應，只要透過管理手段，讓LNG船在清晨入港，不但無「塞港」，且安全無虞，不會有占用基隆港航道問題。黃希賢則怒轟，台中港區遼闊，尚有發展餘裕，反觀基隆港，港口受地形限制，容量幾近飽和，且船席與貨櫃集散場相距10公里，幾乎不可能達到經濟規模，更有易受冬季季風與颱風影響，呼籲拿出實操模擬證據。