花蓮暑期強檔活動「紅面鴨FUN暑假」即起至8月14日在壽豐鄉鯉魚潭登場，由於今年適逢活動10周年，縣府首周將以電影《捍衛戰士》主題曲，帶給觀眾刺激又震撼的水舞光影秀，並搭配「六族禮讚」水上劇場，展現原民力與美的震撼，且每周三、五、六、日還有星空煙火秀，七夕情人節再加碼一場次，歡迎遊客搭配國旅熱潮到花蓮和紅面鴨一同體驗浪漫夏夜。

「紅面鴨FUN暑假」今年邁入第10年，花蓮縣政府今年以「趣花蓮、FUN鴨力」為主題，進行水舞、水彩光影、水上劇場主秀及親子互動演出等編排，其中水上劇場主秀表演以「洄家（回家）」為發想，由北漂青年所組成的太巴塱天藝舞團，帶領花蓮在地舞者演出。

首周劇場「六族禮讚」，結合花蓮阿美族、太魯閣族、撒奇萊雅族、噶瑪蘭族、布農族及賽德克族的族群精神與舞碼風格，精湛舞藝加上40公尺高的百變水舞秀，展現原民力與美的震撼。

花蓮縣府觀光處長張志翔說，今年活動園區更大、更亮，並擴大夜間互動光環境，增設超美拍照藝術裝置與親子互動演出，現場還有3座大型裝置藝術，包含一對紅面鴨及縣鳥朱鸝，將現身園區與民眾見面，還有超浪漫的「天使之翼」拍照裝置藝術，象徵展翅翱翔在花蓮鯉魚潭天際。

張志翔指出，音樂水舞秀展演時間為每天上午10點至下午5點，每半點、整點展演，每場次8分鐘；水上劇場則為每周一至周五晚上7點半、週六日7點半、8點半，每場次20分鐘；水舞光影秀每週一至週五的晚上7點、8點及8點半，週六日晚上7點、8點及9點，每天3場次。

星空煙火秀則是每周三、五、六、日及七夕當晚，限定9點於水舞光影秀後展演；親子互動是周六、周日上午10點，每場次15分鐘，將有高難度雙人特技表演、大型幸福泡泡秀與熱情洋溢小丑魔術秀等精彩表演。

此外，今天是「紅面鴨FUN暑假」開幕晚會，晚間將有300台無人機在空中排列顯示代表花蓮的意象，並結合在高低空同時綻放的煙火點綴夜晚的山景，且現場還有888份限定的「紅面鴨好禮」，力邀民眾晚間前往鯉魚潭享受不一樣的夏夜。