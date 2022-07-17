不少民眾有蒐集公仔、模型的興趣，更將其視為珍寶。最近一名太太擅自將老公珍藏的哥吉拉公仔當伴手禮送人，結果老公崩潰暴怒，甚至離家出走，讓她相當傻眼。事後她再度更新近況，指出公仔帶回來了，老公還是沒回家，若不幸走到離婚這一步，希望房子可以歸她，讓網友傻眼直呼，「真心替老公不值」。

一名太太16日在臉書社團「匿名公社」發文表示，因為親戚孩子喜歡，她擅自將老公珍藏的哥吉拉公仔送給對方，原本打算買一樣的公仔還給老公，沒想到老公得知後崩潰暴怒，一氣之下還花了10幾萬買了一堆公仔回家，讓她相當傻眼，要求老公必須向她道歉，還指責老公「幼稚、像個小男孩」。

事後她在留言處指出，老公不僅拒絕向她道歉，還跑去朋友家住，至今都還沒回家，讓她相當後悔，急忙喊話「可以回家嗎」、「我真的錯了，有什麼事回來談談好不好？」

她也提到，如果真的要走到離婚這一步，希望和老公討論房子問題，「我媽是想說看你願不願意就給我（房子），我家再貼500（萬）給你」，更強調彼此再一起6年多，「我也不年輕了」，再次引發網友不滿，「我看妳是真的想離婚吧」、「真心替老公不值」。

隨著風波不斷，她再度於該社團發文更新近況，提到已經將哥吉拉公仔帶回家了，「因為挺大的，親戚帶回去就先收起來怕小孩受傷，沒有被抓這玩」，然而公仔回家了，老公還是沒回家，現在只希望老公快回來，讓此事趕緊落幕。

不過網友仍痛批，「公仔回來了又如何，這個傷痕會留在對方心裡」、「離婚還在那邊說要房子，你真的沒有想離婚嗎？還是你只是不想沒有房子住」、「看到要房子那個真的很傻眼耶，這位太太根本沒反省，也不知道自己錯在哪吧」、「情勒大師欸，希望男生重獲自由」。