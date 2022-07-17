女星蔡瑞雪就讀台北市第一女子高級中學時，受邀出演節目《校花點點名》爆紅，被粉絲封為「北一女神」，後來創立個人YouTuber頻道，2017年曾到南韓選秀節目《偶像學校》訓練，因表現和語言等問題慘遭刷下，回台後積極經營個人YouTuber頻道，成為網路有名的正妹YouTuber；蔡瑞雪昨（16）日曝光一組到南韓出遊的照片，釋出鬼臉的崩壞照，讓大批粉絲直呼：「好可愛」！

蔡瑞雪睽違2年因工作飛往南韓，抵達之後她趁著空檔旅遊，到首爾樂園放鬆心情，她釋出在遊樂園拍的一系列美照，照片中她穿著奶茶色細肩帶短版上衣，搭配牛仔短褲，露出前凸後翹的好體態，白皙膚色和筆直長腿自帶女神氣場。而蔡瑞雪在出遊期間不忘展現幽默性格，模仿園區內的特色公仔裝置，她寫下：「搞笑女其實更適合我，不要翻到最後一張，是我的真實面」，出遊照中蔡瑞雪甜美對著鏡頭微笑，不時模仿公仔裝置的表情動作，模樣非常可愛，這樣預告令不少粉絲好奇是拍出什麼樣的照片。

該張照片中，蔡瑞雪模仿身邊的裝置，俏皮歪頭吐出舌頭，擺出鬥雞眼的造型，崩壞模樣與原先女神形象呈現強烈反差感，不過丟掉偶像包袱的行為獲得一票粉絲高度讚賞：「好可愛」、「表情都很到位」、「搞笑也好可愛」、「最後一張最棒」，有粉絲表示「最後一張反而更美，展現真實自己」，該貼文吸引2.6萬人按讚，可見她的高人氣。