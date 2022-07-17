麥當勞的蛋捲冰淇淋不少人從小吃到大，香草冰淇淋的清涼消暑與威化餅乾的酥脆口感可說是萬年不變的經典冰品。有網友分享，最近他就到麥當勞買到一支「份量加爆」的蛋捲冰淇淋，不過許多人看了之後，紛紛笑說根本是「半顆苦瓜」！

原PO在Dcard發文表示，最近夏天炎熱，體感溫度飆破40度，於是某天他就到麥當勞買冰想要消暑一下，沒想到遇到讓人印象深刻的女店員，「別人是大薯加爆，她給我蛋捲冰淇淋加爆」，讓他相當感謝的祝福女店員，「一生平安」。

網友買的蛋捲冰淇淋被店員加爆，讓他感謝的祝福對方一生平安。（翻攝自Dcard）

從原PO分享的照片可以發現，原本蛋捲冰淇淋應是拉滿兩圈後擠花，但女店員卻是完全看不出來到底拉了多少圈，整整一坨冰淇淋加在餅乾上。

對此，許多網友紛紛表示「看起來好像一大坨衛生紙或半顆苦瓜」、「蛋捲人，我的超人」、「挖到冰淇淋機的大腦了」、「經理：冰淇淋原料這個月少了26包，你有頭緒嗎？員工：我他X的怎麼會知道」、「我就是好奇要怎麼擠才能讓他長成這個樣子又平衡」、「好人一生平安」、「你一定很帥」。