MUJI無印良品高雄岡山門市尚未開幕，不少民眾撲了空。（柯宗緯攝）

無印良品特地選擇使用「水庫淤泥改質技術」製作的「樂土 」盆器，取自阿公店水庫的淤泥。（柯宗緯攝）

岡山門市為高雄地區首次導入餐飲服務，在40坪、65個座位的餐飲空間裡，第一次推出以MUJI無印良品暢銷咖哩調理包為主，所設計的咖哩輕食餐點。此外，現場也提供單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及啤酒飲品。（柯宗緯攝）

全台首次推出烘焙麵包販售服務，首次攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。（柯宗緯攝）

全台首間MUJI無印良品街邊店，將進駐高雄岡山，總坪數700坪，為全台最大門市，也讓全台店鋪達到56間，而原訂近日將開幕，未料因內部作業調整不及，將延後開幕。不過，10大亮點也曝光，其中首賣咖哩輕食餐飲、首賣烘焙麵包，還全台首度推出「自助收銀」服務，都令「無印粉」相當期待。

MUJI無印良品看好北高雄地區的發展趨勢與潛力，將於岡山區開設全台第一家獨立經營的路面店，該地落腳在高捷南岡山站，又緊鄰台1線，交通相當便利。業者表示，岡山門市準備作業進行中，開幕日期請依官網與FB公告為主。

開幕前夕，MUJI無印良品特別整理出岡山門市10大亮點，亮點一：全台首次推出咖哩輕食餐飲。業者指出，岡山門市為高雄地區首次導入餐飲服務，在40坪、65個座位的餐飲空間裡，第一次推出以MUJI無印良品暢銷咖哩調理包為主，所設計的咖哩輕食餐點。此外，現場也提供單點沙拉、甜點、咖啡茶飲及啤酒飲品。

亮點二：全台首次推出烘焙麵包販售服務，首次攜手高雄在地烘焙職人，引進超過20款不含反式脂肪酸及人工添加物的麵包西點。為保持新鮮與口感，岡山門市所販售的麵包皆由烘焙坊每日烘烤出爐後直送門市，讓顧客享受美味的烘焙麵包。

亮點三：打造高雄最大「良品市場」，在地水果啤酒、義式冰淇淋系列搶先上市。岡山門市打造高雄地區最大「良品市場」，在20坪的空間裡，販售通過產銷履歷驗證的生鮮與在地農產，也提供「FOUND FOOD」選品系列，包含冷凍食品、調味料與台灣特色農產品點心等，超過500支品項。

同時新推出在地限定水果啤酒系列，選用高雄大樹的玉荷包及燕巢芭樂所釀製的荔枝啤酒與芭樂啤酒。另外，岡山門市領先全台，搶先上市「義式冰淇淋」新品系列，首批推出四種口味：紅心芭樂、紅玉紅茶巧克力、焙茶、厚花生，口感綿密滑順，89元小杯款份量。

亮點四：高雄首次導入樂土盆栽，共創友善綠生活。岡山門市繼美麗華旗艦店開幕後，成為全台第二間，高雄唯一導入「手作樂土盆栽」系列的門市。無印良品特地選擇使用「水庫淤泥改質技術」製作的「樂土 」盆器，取自阿公店水庫的淤泥，不僅環保無毒，防水與透氣性也較一般水泥盆器更佳，滿足消費者對綠意生活的嚮往。

亮點五：打造全台最大家具陳列空間，完整呈現居家生活好感樣貌。業者提到，過往由於賣場空間有限，無法將家具品項完整呈現。而在這次岡山門市的規劃上，在挑高4米的舒適空間裡，特地設計45坪的空間作為各式家具與家用品展示區域，呈現客廳、餐廳與臥室的生活場景，也將收納家具及收納用品系列於現場完整展示。

亮點六：高雄首度引進「Re Park」岡山門市除設置「丹寧衣物再生箱」與「玻璃再生箱」外，也提供「食物共享服務」，邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，透過合作「家扶基金會北高雄家扶中心」轉贈給需要的家庭。

亮點七：強化親子共育，分享童書並打造全台最大「木育廣場」。岡山門市將規劃全台最大，將近15坪的「木育廣場」，除了提供近500本的童書繪本外，特別製作兩面大型黑板，其中一面開放讓孩童發揮創意，利用粉筆進行繪畫，另一面則設計了以回收木材製作的螺絲形狀造型磁鐵，透過遊戲來加深孩童認識岡山身為全台螺絲重要產地的印象。

亮點八：連結鄰里互動，分享「岡山 to Go」的生活樣貌。業者提到，岡山門市為加深與顧客、鄰里間的互動，特別在門市設置一處「岡山to Go」地圖牆面，邀請大家推薦岡山景點與活動，與更多人分享在地生活的各種情報。

亮點九：導入「MUJI POCKET」，可口零食點心輕鬆購，提供顧客更豐富的生活提案和更寬敞的選購空間，也特別設置「MUJI POCKET」自動販賣機服務，讓顧客可以更快速方便地購買點心零食，享受遊逛樂趣。

亮點十：全台首度推出「自助收銀」服務。業者指出，未來顧客可將結帳商品帶至自助收銀區，將商品條碼對準掃描器即可以信用卡或行動支付方式進行結帳，可縮短排隊等候的時間，更自主完成購物結帳流程。

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