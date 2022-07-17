台北市新工處15日開始拆除世貿天橋，連日封閉周邊道路、出動上百名作業人力及交管人員後，昔日地標現在僅剩5座小橋墩，並將在23日正式走入歷史。

位於台北市信義路與基隆路交叉口的世貿人行天橋，每逢跨年夜總是擠滿試圖用鏡頭捕捉101煙火秀的人潮，但新工處考量長者、身障人士或採買民眾通行時不便，且樓梯、橋柱減少通行寬度，更容易產生視線死角，評估周邊道路已建置完善交通設施後，規劃辦理拆除作業。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒今天透過新聞稿說明，拆除工程從15日晚間11時啟動，先由60名交通指揮人員協助封閉周邊道路、淨空施工空間後，再由作業人員進場施工，完成陸橋3座樓梯拆除作業。

洪辰儒指出，16日晚間11時，工程再度啟動並加強動員，出動共60名作業人員及2部400噸特大型吊車、2部120噸吊車，連夜將基隆路及信義路主梁卸下後，分割成小型節塊，放到板車上迅速載離工區，順利在17日上午5時完成場地清整復舊。

洪辰儒說，目前行經信義基隆路口，視野所見已是開闊清朗的天際線，不過現場還有5座小型橋墩，將在23日晚間11時重啟交管及拆除作業，預計隔天上午6時前完成，感謝市民體諒。（編輯：李錫璋）1110717