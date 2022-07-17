全球溫室效應與氣候變遷造成天氣異常，台灣七月天氣既潮濕又悶熱，一天內多次進出冷氣房一天下來常有頭暈頭痛、口渴胸悶、食慾不振，若似「中暑」症狀，應盡速就醫，而更常見的是怕熱貪涼而中寒，稱為陰暑。

現代醫學中，人們口中的中暑稱為熱傷害，程度由輕到重分為熱痙攣、熱衰竭和熱中暑，起因都是在高溫炎熱的環境，因為汗出過多且未適當補充水分與電解質，症狀有肌肉痙攣、體溫升高、頭暈痛、噁心嘔吐，最嚴重的是中樞體溫調節失常，體溫升高卻不出汗，體溫飆高超過四十度以上且皮膚乾熱、無汗、心跳過快、抽搐、失去意識稱為熱中暑，真正的熱中暑必須盡速就醫。

熱天氣下活動，應適當補充水分。（白花油提供）

擁有多年看診經驗的邱瀞瑩中醫師表示，以中醫理論，「暑」乃自然界本然存在的六氣之一，環境溫度濕度高時，人體自然會出汗，出汗後熱隨汗而出，身涼脈和，水分電解質補充適當的情況下，一般不致病，大部分在中醫門診遇到的病人描述的「中暑」或「熱到」，事實上常非上述熱傷害的類型，反而更常見的是「陰暑」。

邱醫師進一步指出，在明代張介賓所著的《景岳全書》中就將暑病分為陽暑與陰暑兩大類。簡言之，暑季生病，有的確實是因不避暑熱而中暑，稱為陽暑，但更多的是因怕熱貪涼而中寒，稱為陰暑。

夏季天熱出門，應注意各類身體不適。（白花油提供）

陽暑，就是開頭所提及的熱傷害，因為暑熱傷氣傷陰，因而出現大熱、大渴、大汗、脈浮氣喘甚至無氣以動的症狀，預防方式也如同現代醫學所建議的要避暑，補充水分電解質，塗抹像一條根、白花油、薄荷油這類清涼止暈昡之類的、中醫方面可以方藥益氣養陰，加速復原。

陰暑在診間比陽暑更常見，起因是畏暑貪涼，換到現代就是冷氣電扇對著吹，本來為了瀉熱要出的汗只出了一點或根本未出汗，汗出不暢，身熱無法由汗而瀉，就更容易有中暑的感覺。或者因為室內外溫差過大，汗出遇冷中了風寒，也會有頭痛、疲倦無力、身體緊繃痠痛的症狀，以為是中暑，事實上是中了風寒。避免陰暑的方法是平常要適當出汗，出汗後回到陰涼之處要等汗出盡、擦汗換衣，再吹風扇冷氣。

天熱易中暑，做好對策、平安出門。（白花油提供）

南投立特藥局蕭藥師也提醒，天氣漸漸炎熱，飲食要注意，尤其要注意非必要的戶外活動要避免，不要在強烈的陽光下曝晒，以免中暑或引起其他的疾病。近期因較多民眾到戶外遊玩，一不小心就中暑了，可使用濟眾水、電解液、白花油、薄荷油、曼秀雷敦軟膏等來緩解因天氣炎熱造成的不舒服感。

面對夏季炎熱，若是工作勞動或運動無法避暑，要注意補充水分和電解質，有不舒服一定要到陰涼處休息觀察。怕熱貪涼的人則應該要適當的出點汗，讓身熱隨汗而瀉，氣機通暢，自然健康少病。