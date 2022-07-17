長榮集團創辦人張榮發2016年過世至今，爭產戲碼不斷上演，日前張榮發么子、星宇航空董事長張國煒重返立榮航空擔任董事長，也為這場家族爭產戲碼掀起另一波高潮。中央再保險前總經理、長榮老臣邱展發昨(16日)發表一封「給長榮張國華的公開信」，痛批張榮發長子張國華曾遭父嗆「沒血沒淚」，還曾逼迫張國煒不准公開張榮發遺囑；對此，張國煒在臉書寫下：「大家應該都要說實話才對的起老人家。」

邱展發16日發表「給長榮張國華的公開信」，強調無所謂「弟弟派」，應是「長榮派與柯戴國華派之爭，也就是正邪之爭」；他提到1989年發生的張國明遭綁架案，張國華當時卻準備出國，理由是這綁架案沒他的事？最後在家人苦勸下留了下來，卻被憤怒的張榮發重批「沒血沒淚」。

邱說，總裁（張榮發）是2016.1.20過世，遺囑是一年前2014.12.16預立的，遺囑指定三位顧命大臣柯麗卿、林榮華、謝志堅，四位遺囑執行人柯麗卿、戴錦銓、吳界源、劉孟芬。遺囑通篇完全沒有提到「張國華」三個字，遺囑的存在成為奪權派的障礙，雖然無法讓它消失，但必須讓它不見光，所以張國華等人很快便找張國煒談判，表面上支持他接班並掌控航空，但附帶條件是「永遠不准對外公布遺囑」？邱怒批：「真的欲蓋彌彰！」同時想方設法說服總裁更改遺囑，但是有一點是他們無法掌控的，就是張總裁對於這些接觸或對話都是不保密的，都會跟來訪的老臣們談起。

邱展發5月28日先發表「長榮老臣給柯麗卿女士的公開信」，16日再發出針對張國華的第二封公開信，大談長榮家族秘辛。張國煒16日則在臉書上寫道「這應該是這6年半來，最接近事實的報導了。大家應該都要說實話才對的起老人家。誰當總裁不重要，事實才是重點。」

據了解，長榮集團一直有「哥哥派」（以張國華為主）與「弟弟派」（包括大房張國政、張國明與二房張國煒）的互別苗頭局面，除雙方先前曾交戰的長榮鋼外，6月底長榮國際股東會因出席未過半，也將於8月5日再次舉行，明年長榮航改選也都因弟弟派加碼持股而提前在今年開打。