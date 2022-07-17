不少男人都對哈雷機車擁有夢想，還有人渴望擁有哈雷之餘，還能改造各部位零件、裝飾品，希望將哈雷打造成自己夢想中的模樣，曾出演《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》的陳映璇日前參觀好友葉韋廷在SKM PARK參展的6輛改裝哈雷機車，不服氣說：「女生也有哈雷夢！」她也當下許願要考重機駕照，買輛哈雷請「小葉」葉韋廷幫忙改裝。

回想起迷上哈雷的原因，陳映璇說：「有一次朋友騎哈雷，從高雄載我到墾丁，沿著海岸環繞一圈回來，那低沉的轟隆聲一路吸引路人眼光，伴著海風迎面吹來，感覺很龐克。」她也從此愛上哈雷的沉穩感和加速時從輪胎傳導上來的衝刺感。

目前單身的陳映璇嗲聲表示愛哈雷勝過男人，「才不期待有男友騎著哈雷出現，我自己很想要一輛，太令人心動了。」她計畫先參加重機駕訓班，再入手心心念念的哈雷，再接著排隊等小葉空出時間幫自己改車；不過，體重僅有42公斤的陳映璇擔心考重機駕照的其中一項牽起倒下重機，「這點我有點擔心，可能要先重訓，練出二頭肌，才能考駕照了。」此外，她也擔心自己的160公分無法爬上哈雷，「不知道我腿夠不夠長？」天真又單純的煩惱逗得小葉笑個不停。

實際上，陳映璇文武精通，擅長國標舞、鋼琴、芭蕾、騎馬，也因為拍電影學習武術，現在又將挑戰重機駕照，經紀人陳孝志為鼓勵她表示，等她考上重機駕照會再幫她找重機女騎士的角色，讓她興趣、賺錢兩結合；在還沒考到駕照前，陳映璇笑說：「反正我16歲就當外拍模特兒了，現在當下車模也不錯。」邊說也邊移動身體，在小葉改裝的哈雷旁擺出專業姿勢。