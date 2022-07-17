近來台灣高溫持續攀升，例如今天北市社子地區高溫就達攝氏38度、昨日北市內湖區也一度飆至38.3度，使得熱傷害議題受人關注。急診醫師表示，若是已達高燒的中暑，首應快速降溫、送醫，若未達高燒僅是頭痛等不適症狀，可先服用止痛藥減緩不適症狀，「但務必注意不能只吃藥，而未進行必要治療，否則將危害生命。」

據衛福部7月中統計，熱傷害就診達213人次，所謂熱傷害包括「熱及光的影響」與「過熱」，前者包括中暑、熱衰竭等；後者包括天氣過熱導致的意外事故。戶外活動時若未補充水分，可能增加熱傷害風險，又以中暑最嚴重，若處理不當，會導致器官衰竭、甚至死亡。

近來台灣高溫持續攀升，例如今天北市社子地區高溫就達攝氏38度。（圖／取自氣象局網站）

熱衰竭症狀為，體溫多為正常或稍微高一些，但有頭痛、疲倦、噁心等現象。中暑症狀則為，一開始身體發熱、皮膚發紅、心跳呼吸過快，若中暑狀況惡化，體溫飆升且無法流汗、頭痛、頭昏、噁心、嘔吐、視力障礙，多個器官衰竭、神智混亂、昏迷、抽筋，死亡率甚至可能超過30%。

台大急診部主治醫師、台大急診醫學部副教授方震中表示，若已達高燒的中暑程度，須立刻送醫，不宜使用可止痛的退燒藥，如普拿疼，因中暑導致的高燒與一般感冒發燒不同，退燒藥無助於散熱。

至於若未發燒、僅為頭痛頭暈等不適症狀的熱衰竭，方震中表示，除了立即補充水分、讓身體處於陰涼狀態下，「可以服用市售的止痛藥來減緩頭痛等不適症狀。」

但方震中強調，普拿疼是症狀治療，仍應注意是否有需要就醫以正確診斷治，不要只吃藥而忽略真正需要的治療。由於最近高溫，民眾出現頭痛、頭暈、噁心等症狀，應注意是否已出現熱傷害，要嚴防高溫帶來的健康危害。