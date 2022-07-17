「太陽花學運」又被稱作318學運、佔領國會事件，是指在2014年3月18日至4月10日期間，由大學生與公民團體共同發起的社會運動。近日有網友在網路論壇PTT表示疑惑：「7、8年級要怎麼跟小孩解釋『太陽花學運』？」沒想到此篇文章一發出，立刻引爆大量鄉民刷爆PTT，悲鳴喊道「是民進黨奪權運動」，引發討論。

太陽花學運是台灣1980年代以來最大規模的「公民不服從」行動，也是立法院首次遭到民眾佔領，這次運動由抗議學生主導，除佔領立法院，還一度嘗試佔領行政院。抗議主因在於《海峽兩岸服務貿易協議》遭強行通過審查，而該協議被反對者視為將損害自身經濟，並且強化中華人民共和國的政治影響力，其他參與運動理由還包括要求民主程序、反對自由貿易等。而在該年4月6日，由時任立法院長王金平提出制定《兩岸協議監督條例》的承諾，最終在4月10日抗議學生與民眾退出立院議場，累計佔領議場585小時。

時至今日，有網友表示疑惑：「7、8年級要怎麼跟小孩解釋『太陽花學運』？」更直言「七年級跟八年級生很多人有參加2014年的『太陽花學運』，就算沒參加的人，身邊的朋友、同學也有人參加，而這些影片、照片會一直留傳下去」，於是原PO也開始擔心：「若是有一天7、8年級的小孩，問起了有關『太陽花學運』的事，那該怎麼解釋？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區更是蓋起高樓，許多推文也刷爆了PTT。

網友們紛紛悲鳴「奪權鬧劇，好丟臉」、「告訴他們民進黨不可信」、「完全體現失智列車，搞到缺電、缺疫苗、缺口罩、缺死刑」、「塔綠班用完即丟的綠衛兵」、「事後回來看，民進黨推波助瀾的，後面都有黨，一群自以為清高的學生」、「民進黨奪權運動」、「民進黨假學生之手發起的政變」。

更有人回憶「太陽花本質上就不是純粹的公民運動，骨幹還是由當時在野黨派動員和操作，根本沒什麼『純粹』的學運」，這位網友更指出「民進黨這一塊本來就玩到爐火純青，其實也不太需要跟後代解釋了」，他甚至開始狂酸總統蔡英文之前講過「2025是下一任的事情」，認為「這就是國家走在鋼索上，短視近利者掌權，下一任繼位就得要花200％力氣才能扭轉」。