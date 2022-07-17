毒蟲隨機攻擊婦人又持鐵椅打斷員警手骨 檢方偵結起訴

曾有吸毒的男子今年5月8日在內湖路一段攻擊兩名婦人，案經傳喚到案，警方通知精神科醫師到場評估後，認為有必要送療養院治療，該男聽聞後大鬧派出所，嗆「誰敢擋我，我就挖誰眼」員警還拿出盾牌，將該男壓制在地上，依傷害、妨害公務等罪送辦，檢方近日依法起訴。

該名男子因施用毒品，有多項入監服刑記錄，5月8日晚間7時許騎乘機車行經內湖路一段的巷弄，不滿婦人走在路中，竟隨機攻擊，導致二名婦人身體多處挫傷，看得路過行人驚恐失措，婦人趕緊走避，該男還從容撿回安全帽返家，婦人立即提告，警方當天傳喚行凶男子到案。

警方通知該男到案，並由醫院醫師到場評估，男子得知將被送醫住院治療，擔心行動受控，情緒失控準備逃離，並持椅子攻擊員警，導致40多歲員警手部骨折，輕微腦震盪，多名員警見狀趕緊拿出盾牌、手銬將人壓制在地上。

起訴書指出，經被毆的婦人、員警提出傷害告訴，男子涉犯傷害、妨害公務罪，檢方日前偵結，依法起訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！