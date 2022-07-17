周靄宏新歌MV以女體壽司諷刺社會現象。（周靄宏提供）

周靄宏新歌MV以女體壽司諷刺社會現象。（周靄宏提供）

身價上億的珠寶商周靄宏去年斜槓當歌手，近期再推新歌〈看著明星躺著賺〉，暗諷元宇宙崛起許多NFT作品過於氾濫甚至遭過度炒作的社會現象，MV以科幻劇情帶出虛擬世界的危機重重，以視覺效果驚人的「女體盛」畫面象徵底層被剝削，諷刺名流圈吃相難； 其中「女體盛壽司」畫面相當衝擊，虛擬美女穿膚色內衣躺在手術台上，身邊圍繞一群西裝筆挺的饕客貪婪的享用著壽司，女體盛可看又可吃，象徵窮人被富人「吃乾抹淨」。

從事珠寶買賣的周靄宏坦言自己個性屬於實際派，他直言：「我自己在賣珠寶，絕對是站在實體派，說真的你有一筆錢想買珠寶，想買一顆實體鑽石還是虛擬鑽石？雖然虛擬世界什麼都能實現，但真實世界有家人朋友跟一切珍視的事物，無論是心靈還是金錢，過度投入虛擬世界其實很危險也本末倒置，可能最後什麼都沒有，窮人的錢都被有錢人賺走。」

看著M型社會越來越明顯，儘管自己白手起家把做珠寶有聲有色甚至身價破億，但他仍努力工作，更透露自己除了珠寶外嘗試很多事情都失敗，無論是投資還是單就現在唱歌這件事，如果以賺錢為目的，我是失敗的，商演、業配什麼的一個都沒有。」他自嘲「推出歌曲、拍MV到現在砸了將近800萬，但收益只有串流平台的32元。」雖然有點憤慨，但他表示：「這本來就是追夢，我也不後悔，可能我還沒有那個能力，但還是希望有機會能回本一些。」

MV還安插了一段周靄宏跟這位漂亮的虛擬女優來一段「網交」床戲，只見女優躺在他身上扭動親密接觸，畫面呈現上頗為性感及大膽露骨，他透露在拍攝前特別先跟老婆報備，並依照老婆規定「三點不要碰到」，其中一幕因為角度關係由於女主角的胸部會碰到自己的身體，還因此特別請到替身上場，他笑說：「因為有在她的限制內，她看完算低空飛過她的標準。」