21歲新生代女歌手李芷婷近日自爆與男友湯竣博（Jinbo）交往一天便同居、每月恩愛24次等私事，以及自認能改變渣男的感情觀，掀起網路正反面評價；爭議延燒數天，李芷婷公開電腦房內部，被看到「有點色色的東西」；至於網友質疑她的感情觀，李芷婷也留言回應了。

李芷婷和Jinbo日前一起作客反骨男孩的頻道「男拳辦公室」，大方地公開兩人認識1、2天就交往、女方直接搬來同居的秘辛，連每個月炒飯24次都分享；至於被問若知對方是渣還會在一起嗎？Jinbo和李芷婷異口同聲地說會，Jinbo誠實地招認：「因為我是啊」，李芷婷則覺得自己能改變渣男，更豁達地認為「被劈腿就是一個體驗」。

由於李芷婷過去的形象為甜美的音樂才女，打破人設的感情觀令人刮目相看，討論度瞬間超火；不過李芷婷沒有第一時間理睬，14日先在IG開箱新家的電腦房，窗戶下方有一排置物櫃，放滿個人雜物，但燈光昏暗，觀眾看得不是很清楚，沒想到李芷婷突然用手著某處，並自爆：「被關在下面那一排，有點色色的，所以你們不會想看。」賣完關子後，李芷婷繼續介紹房間的其他擺設，她放了很多粉絲送的畫作和禮物，稱讚「真的很漂釀（亮）」並感謝粉絲的愛。

不過很多網友敲碗想看「色色的東西」，還有人繼續酸她的床事和感情觀，要她「真的是不要想著要改變別人欸」；對此，李芷婷冷靜地回應：「確實滿看個人造化，如果只有一方有意識要傳遞愛，另一個人還在玩的階段，就算堅持多久也沒有改變的可能，男女生要懂得保護自己，就算性別對換也是，很多事不是你堅持夠久就能改變。」

今（17日）凌晨，李芷婷也有感而發地PO文，表示：「我打破曾塑造的人設，心態爆掉成為現在大家口中說的崩壞女星，我放棄了，既然現在已經這麼爛了為什麼不爛到底，後來憂鬱的情況嚴重影響我的生活，我跟心理診所拿藥吃了。現在回想還是很難過，但我也坦蕩蕩承擔我每個選擇。」李芷婷表示，現在只想好好生活和寫歌，最重要的是過得開心、為自己的選擇負責，也呼籲低潮的朋友若真的不行，請找專業人員協助。