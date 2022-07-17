孫男被發現時被壓在樹下。（警方提供／李奇叡新北傳真）

員警巡邏時發現倒在草叢的白牌機車。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方趕緊調閱監視器，發現孫男12日早上5時許駛入碧山所轄內區域。（警方提供／李奇叡新北傳真）

和母親住在台北市萬華區的40歲孫姓男子，近日騎車出門後人便消失，時間長達四天，新北市新店警分局員警昨（16）日下午巡邏時發現一輛機車倒臥路旁，進一步搜索才在山谷中找到孫男，離奇的是孫男被發現時被壓在樹下，全身裸體但意識清楚，送醫後並無大礙，詳情仍待警方調查釐清。

新店分局碧山所副所長鍾延明、警員吳道明昨日下午4時30分巡邏時行經石碇區北宜路四段21.6公里處時，發現一輛白牌機車倒在路旁草叢，還有一個背包遺留在現場，研判駕駛可能不慎跌落山坡，故先在周圍簡單搜索，但依然不見駕駛人影。

警方趕緊調閱監視器，發現孫男12日早上5時許駛入碧山所轄內區域，通知孫男母親後，才得知他有智能障礙，且自12日騎車出門後，已多日未返家。

警方後續帶著孫母返回事故現場，在警消持續搜尋下，最後在約200公尺深的山坡底部發現被壓在樹下的孫男，且一絲不掛。

奇蹟的是，孫男只有背部出現擦挫傷，且意識清醒，在消防人員努力下，孫男於晚間9時許順利脫困，並被送往醫院檢查治療，並無大礙。

據了解，孫男領有身心障礙手冊，並和母親住在台北市萬華區，過去就常被通報失蹤，這次孫男出外未歸，母親並未報警，所幸巡邏警員機警發現路旁異狀，順利尋獲救回孫男。

至於墜谷原因為何，孫男又是如何度過沒有食物和水的日子，則仍待警方進一步詢問釐清。