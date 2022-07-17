桃園市平鎮區17日下午2點半發生一起鄰居因不爽狗吠叫而發生的命案，50歲湯姓男子家中飼養米克斯犬，住在斜對面鄰居52歲邱姓男子時常檢舉狗狗亂吠叫，兩家因為犬隻產生的噪音長期有嫌隙，湯男今天下午疑似在喝酒後去找邱男理論，而邱隨手拿起家中鐵棍朝湯男頭部猛打，湯當場血流不止失去意識，送往聯新國際醫院急救，在下午4時許宣告不治，警方獲報趕往現場，將行凶的湯男當場逮捕。

據了解，死者湯姓男子與邱男住在平鎮區中豐路段巷弄內透天厝，兩家就在斜對面，湯男家中飼養咖啡色米克斯犬，他對狗狗平常十分愛護，但狗狗關在家中時，時常傳出吠叫聲音，邱男多次找上門找湯男理論，希望湯男把狗教好，不要亂吠亂叫，也多次向桃園市政信箱檢舉狗狗噪音問題。

今天下午2點半，湯男疑似在酒後對這件事越想越氣，於是就跑到邱男家中要找他理論，2人一言不合越吵越兇，邱男立即找來家中有的鐵棍，就朝湯男頭部猛打，而邱男父親見狀，也拿著掃帚加入戰局，此時有其他鄰居見3人扭打成一團趕緊報警，警方到場發現湯男頭部血流不止倒地，緊急叫救護車將他送醫，仍在下午4時許宣告不治。警方在現場逮捕邱姓父子，目前仍在偵訊當中。

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