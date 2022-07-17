不論租房、買房，簽合約時一定要仔細看過內容，以免權益受損。一名網友指出，最近找到不錯的租屋處，但簽合約時，房東卻堅持不寫上自己的身分證字號，讓他相當傻眼，有網友猜測，可能是房東為了避免租客申請補助，才拒絕寫上身分證字號，「感覺心裡有鬼，還是再看別的吧」。

一名網友16日在臉書粉專「靠北租屋2.0」發文指出，好不容易找到適合的租屋處，沒想到簽合約時，房東卻不願意寫上自己的身分證字號，事後溝通好幾次仍堅持不寫，讓他相當困惑，「想請問各位這份合約成立嗎？若不寫上身分證，有沒有法律上的問題呢？」

貼文一出，不少網友紛紛勸說，「別租這間」、「不寫就不要承租，應該是有問題吧，要不就是對方是2房東或非真正的屋主」、「你確定他是房東？有沒有想過他身分證已無效」、「感覺心裡有鬼，還是再看別的吧」。

也有網友猜測房東不願提供身分證字號的原因，「怕你去申請東申請西啊」、「怕你檢舉他逃漏稅吧，我租了3間都這樣」、「要辦租屋補助，合約內也需要身份證字號，房東是怕房客申請嗎？」