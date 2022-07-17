近日傳出一名人妻將老公的哥吉拉公仔送給親戚小孩，讓老公氣得離家、要求離婚，人妻只好認錯拿回哥吉拉，但老公仍未決定就此和好，人妻卻又提出若要分家產，希望她能夠貼500萬留下房子。對此，知名部落客「我是小生」認為，哥吉拉公仔其實就像女生熱愛的「愛馬仕包」，並點出整件老公想離婚的背後原因。

我是小生在臉書發文表示，對於此事無法共感的人，「差不多就是老公把妳的愛馬仕包送給小姑的女兒，（因為婆婆在場不好意思拒絕），妳知道以後一怒之下跑去的閃靈刷手（用自己的錢）洩憤，老公表示這樣的行為非常幼稚」。

我是小生繼續說明，「妳很氣憤，離家出走又提離婚，老公說好吧離婚可以但我貼五百萬房子歸我，一副早就算好的樣子（房子頭期款妳爸贊助的，貸款妳付的，老公只出傢俱）」。我是小生直言，「事情至此已經不是哥吉拉的問題了，而是從一件小事看清自己在對方心中的份量有多輕吧」。

對此，許多網友紛紛表示「今天的熱門討論，重點在於尊重」、「沒錯！自己重要性比房子和哥吉拉還低，根本輕如鴻毛，這樣被踐踏還要承受，只能說好M」、「愛馬仕送小姑的女兒真的不行欸」、「這火有點燒過頭，應該是平常就積怨已深」。