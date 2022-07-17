已請辭衛福部長一職的陳時中，代表民進黨投入台北市長選戰，近日更接連參與了《戰疫堡壘》、《從醫初心》2本新書宣傳，但被臉書粉專「政客爽」挖出，陳時中12年前還在當牙醫時曾遭病患抱怨，並將陳的執業態度PO上PTT，令網民們不禁說：「凡走過必留下痕跡。」

政客爽今(17日)在臉書分享一張梗圖，上面是2017年陳時中曾說「病人常跟我說，不要弄到一半你又去當官了」的新聞畫面，下面則是10多年前陳時中當牙醫時，病患的經驗分享。政客爽寫道：「看到阿中部長宣傳新書《從醫初心》，不得不分享2010年在網路上他病患分享的心得。原來傲慢跟討人厭的性格是天生的。不過陳時中你看牙就看牙，能不能不要打嗝？」

這是一則PTT醫療資訊板2010年的PO文，標題為「[抱怨]博齡牙科—陳時中醫生」，原PO寫道：「一個醫生就算技術再好，基本的對待病人的態度也很重要，而且陳醫生的技術，我不覺得怎麼好…待人的態度很冷淡，完全沒有耐心解釋病人牙齒的情況，至少當天治療的牙齒，也要跟病人講一下，他跟病人講話的態度真的很敷衍，治療後，我要詢問我牙齒的情況時，他還一直寫病歷假裝很忙沒空理我，示意要我快離開，一副就是很不耐煩…」

還有政客爽提到的「打嗝」：「在看診時，他大概剛吃飽吧？！他時不時打個嗝，雖然他戴著口罩，但感覺相當噁心，又習慣性地嘆氣，彷彿我的牙很糟，治療時，水一直噴我臉上，很不舒服，躺在那邊，跟這種人近距離接觸的20分鐘，很痛苦。」

這則PO文一直留在「Doctor-Info」板上，自從陳時中擔任疫情中心指揮官以來，就有不少PTT鄉民來留言：「朝聖」、「神串留名」、「不要太不滿」、「粗暴的言論duck不必」；臉書網友也笑回：「跨時空抹黑先知」、「人家論文都可以未來抄了！」、「超前抹黑」、「打嗝？該不會有酒味的那種吧？」、「光從之前他報數字時的態度，就不難看出了啊…」、「德不配位」，國民黨副發言人楊植斗也酸：「工作要好好做啊時中。」