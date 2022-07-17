癌症一直在台灣十大死因位居首位，治療包含化療、放療及手術等過程，病人常出現疲憊、做什麼事都提不起勁的狀況，有可能就是癌因性疲憊。營養師提醒，癌因性疲憊成因複雜，身體因發炎造成一連串的反應，嚴重時甚至會影響到日常生活、易有負面想法，可從飲食、生活中著手改善。

衛生福利部桃園醫院營養師涂秀蓮指出，癌友在飲食上要「認真吃」，千萬不要因為感覺很累就選擇不吃飯，整天軟攤在床上反而會越躺越累，建議可以依照自己的生活作息做好規畫，比如說早上7點、中午12點、晚上6點，時間一到就要進食，即使當下不想吃，往後延1小時也要補吃，切勿直接跳過1餐，經常在吃第1口後胃口就打開，可以將整份餐點吃完。

涂秀蓮說，癌友在生活上更要「努力動」，舉例來說包括煮飯、吃飯、洗碗、洗澡、洗衣服及晾衣服等，這些看起來再簡單不過的日常瑣事，常在癌因性疲憊的影響下變成不可能的任務，做不到的同時也會打擊癌友的自信心。

涂秀蓮建議，可以把要完成的事務拆成很多小部分，如洗完衣服後不用急著晾衣服，中間可以休息20至30分鐘，吃完飯也可以休息一下再去洗碗，即便耗費的時間會比較久，但仍然可以做完。

涂秀蓮表示，「認真吃、努力動」這個口號看似很簡單，但面對癌症本身再加上療程的影響下，對癌友而言仍是超級任務，提醒親友不用太擔心癌友會疲累，便將事情全部做完，應該適當提供任務讓癌友有目標可以努力，也能成功轉移注意力，讓生活重心不僅是圍繞在癌症或治療上。