一段賺人熱淚的父女相聚瞬間近期掀起社交平台熱議，惹哭上千萬名網友。3歲女童看見眼前一尊雕像，直覺衝上去緊緊擁抱住，因為太久沒見到爸爸，看的出來她強忍淚水、激動情緒，捨不得離去。

綜合陸媒報導，這尊雕像本人是來自江蘇的張曉林，與妻子吳美麗育有一個可愛的女兒。張曉林生前致力於投入公益慈善，在2014年走訪一趟大涼山時有感而發，立志改變偏鄉孩童接受教育的困境，6年來一共建造39所學校，是孩子們心中永遠的、敬畏的「張爸爸」。

直至2020年診斷出罹患肝癌末期，同月不幸離世。他的遺孀一肩扛起公益事業，延續丈夫的使命。這段影片將父女之情表露無遺，吳美麗接受採訪時表示相當驚喜，「平靜的生活突然湧入小夥伴熱情地打招呼，我的手機從此響個不停…」

她表示，去年11月帶著女兒回涼山走走，相隔1年9個月沒有見到爸爸，女兒看到眼前繫著紅領巾的雕像時，直覺衝上前緊緊抱住，時不時抬頭凝望，用小手來回撫摸爸爸的臉龐，強忍眼淚似乎想表達「我還是那個最快樂、最活潑的寶貝女兒」，畫面道盡無比的思念，那一刻3人終於團聚了。

許多網友看到這溫馨的一幕紛紛轉發，直呼「看了一次又一次，完全淚崩…」、「張爸爸奉獻他短暫的一生，把大愛留在人間!」、「女孩只是想讓爸爸也抱抱自己，太好哭了!」