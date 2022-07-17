台中市汪姓男子2012年間因涉嫌放火燒燬建物、放火燒燬他物及詐欺案件，遭判處有期徒刑7年確定，2017年間入監服刑，服刑期間表現良好，轉至台南明德外役監服刑，汪在今年1月間獲假返家探親，卻未依規定時間返監報到，逃逸27日，在親友勸說下，主動向警方投案，法官依脫逃罪，判刑3月，得易科。

判決書指出，汪姓男子於2012年間，為了處理朋友的補習班糾紛，竟到被害人的住處涉嫌丟擲裝有松香水成分的汽油彈，另涉及其他詐欺案件，於2017年12月入監服刑，需執行到2023年7月，汪男因服刑期間表現良好，2021年7月間轉至台南明德外役監繼續服刑。

汪男在台南明德外役監服刑因「作業成績優良」，經明德外役監獄核准依「外役監受刑人返家探視」辦法之規定，得以返家探視其父親，應於今年1月10日13時前返監，竟基於脫逃之犯意，無正當理由，返回明德外役監獄，且逃匿無蹤，遭台中檢方發布通緝。

汪男逃了27日後，在親友柔性勸說下，前往台中市警第五分局投案，警方立即依法逮捕，經台中地檢署依脫逃罪起訴，聲請簡易判決處刑；法官認為，汪男理應珍惜法律賦予恩典，卻未自重，無正當理由脫逃在外，影響獄政管理，破壞社會秩序，其行為實在不可取。

台中地方法院法官考量，汪男逃了27日後主動投案，坦承犯行犯脫逃罪，兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，最後處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。