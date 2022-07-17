極端高溫衝擊全球，部分國家溫度一度攀升到攝氏40度以上，專家表示，高溫使得海水增溫，冷卻效率降低下部分機組就會被迫降載，否則機組有可能因高溫時的冷卻效率不佳而受損，導致用電高峰也不敢全功率發電，備轉容量數字變得只是讓人安心，但實則發揮不了。

歐洲近日受熱浪襲擊，各地出現極端高溫，英國、西班牙等相繼發布高溫警報，台灣同樣面臨高溫的影響，每日氣象局均發布高溫燈號，甚至有機率出現38度的極端高溫。

清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，台灣身為海島型國家，電廠系統往往透過海水冷卻，但在極端氣候的高溫下連海水溫度都會過高，導致冷卻效率就不會這麼好，然而機組在全功率運轉下需要最高的冷卻效率，但有些機組在海水溫度過高時會被迫降載，否則機組就可能因冷卻效率不佳而受損，因此有時在用電高峰降載，並非真的是基於空汙考量。

葉宗洸指出，針對電力需求高時的降載作為，過去電力供給充裕時大家不太會注意到，但現在電力供應吃緊又面臨降載，每天的備轉容量數字只是讓人安心，但實則不敢使用，備轉容量也就發揮不出來，應該有足夠的備轉機組來提供真正的備轉容量。

此外，海水溫度過高會造成珊瑚白化，也就是「熱汙染」，若電廠的排放水溫度也高，勢必會影響生態，基於這點機組也一定要依規定降載運轉。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，無論是台灣還是其他國家，當氣象單位發布高溫預警資訊時，就是在提醒要嚴防高溫對基礎建設、公共衛生、電力系統的短期衝擊，能源電力系統規劃一定要把高溫熱浪等因素考慮進去，而非只考慮人口和工業的用電成長。