民進黨全代會今（17日）登場，第20屆中央執行委員會選舉結果出爐，高雄市議員高閔琳、立委趙天麟同樣拿下13票，最後由抽籤決定，高閔琳抽中1號、趙天麟直接放棄抽籤，由高閔琳拿下第30席中執委門票，值得一提，兩人2年前就競爭過高雄市黨部主委，但當時由趙天麟勝出。

第20屆中央執行委員會選舉共有35人登記，選出30人，當選名單：林俊憲（賴清德系統）、彭佳芸（英）、陳淑華（英）、紀桂珠（湧）、許淑華（新）、陳茂松（正）、陳啟能（正）、王義川（正）、蔡易餘（英）、潘孟安（新）、陳世凱（新）、彭成龍（蘇）、蘇巧慧（蘇）、郭再欽（黃偉哲系統）、邱俊憲（新）、簡煥宗（新）、高閔琳（新）、呂林小鳳（鄭文燦系統）、何志偉（綠色友誼） 、林益邦（綠色友誼）、黃世杰（鄭文燦系統）、蘇治芬（英）、林右昌（正）、曾姿雯（正）、王定宇（湧）、李妍慧（湧）、鄭美娟（柯蘇）、許菡芸（民主活水）、黃承國（英）、陳亭妃（正）。

此外，中央評議委員選舉共有15人角逐11席，當選名單：許文獻（正）、陳坤榮（鄭文燦系統）、林宜瑾（新）、賴瑞隆（新）、管碧玲（英）、李偉智（黃偉哲系統）、呂孫綾（蘇）、王博程、黃文益（湧）、張雅旻（正）、陳文治（新）。