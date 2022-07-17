香港男星羅家英過去和「星爺」周星馳合作演戲，經典角色包含《大話西遊》中的唐僧以及《國產凌凌漆》中的「達聞西」，之後在各大影視作品中出鏡，是觀眾眼中的金牌綠葉；近日羅家英上廣播節目聊到過去和周星馳合作的內幕，透露出演周星馳電影演了兩集卻只給了一集的錢。

周星馳是過去香港電影的經典代表人物，相當有才氣的他主演電影紅遍全亞洲，連帶劇中演員也沾光，不過周星馳私下比較有個性，曾傳出與許多合作過的演員鬧翻，其中一位是在電影《大話西遊》飾演「唐僧」的羅家英，他日前接受香港廣播電台《舊日的足跡》訪問提起當年與周星馳合作的細節，他表示很開心能和周星馳合作，「他絕頂聰明，經驗豐富，初合作沒有心理壓力，因為我只知道他是『無厘頭』的始創人」，不過當時羅家英沒有看過周星馳的戲，「所以我眼中沒有他！哈哈！他跟我好好談，他當我是新人」。

當時羅家英都在演一些配角，沒有得到太大關注，直到周星馳來找他提議要拍西遊記題材的電影，羅家英當時心想「有什麼好拍？」，當時流行古惑仔等題材，沒想到周星馳是認真的，還找他演靈魂人物「唐僧」，羅家英談起當時片酬問題，表示總共出演2集電影，但他只收到一集的錢，羅家英透露，「因為我是逐日計算，沒辦法，更不用說他只剪了兩集，就算剪五集我也無權發出聲音，不過我只拍不到10天」。