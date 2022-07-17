Gap x Minions小小兵聯名系列T恤，男女同款特價599元，童裝399元。（Gap提供）

GU「緞面魚尾細肩帶連身裙」，活動期間只要590元。（GU提供）

正值暑假，動畫電影接連上映擄獲大人小孩的心，快時尚品牌把握商機，推聯名衣再搭夏季折扣，最低5折起就能帶走超萌服飾。品牌往年推動畫系列衣裝出現排隊搶購風潮，看好鐵粉消費潛力，聯名成為玩不膩的行銷策略。

熱血動漫《航海王》迎來25周年，系列電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》也順勢上映，UNIQLO趕上熱潮推聯名T恤，以紅色做主軸搭經典角色呼應劇情攻陷影迷。看好暑假檔期買氣，品牌同推人氣單品促銷，包含FINAL FANTASY UT、角落小夥伴UT等，最低149元起。

GAP則聯名《小小兵2：格魯的崛起》推成人與嬰幼兒童裝，調皮的小小兵躍上服裝散發活力，全家人穿上為假期充滿童趣。另品牌即起推夏季減價優惠，全面低至5折，成人T恤299元起就能入手。

此外，GU即起至28日推出「GU盛夏出走祭」，以「四大出走LOOK提案」為不同風格的旅行推出專屬搭配攻略，超過百款機能、美型單品享促銷，最低190元起。