民進黨今(17日)召開全代會，18位縣市長參選人登台展現大團結氣勢，身兼黨主席的總統蔡英文強調「我們有信心，要打贏這場選戰」，同時今日新增本土和境外移入共2萬4325例新冠病例。資深媒體人趙少康對此不禁傻眼，表示蔡英文高喊的不是如何帶領台灣度過疫情、不是全力挽救人民免於因疫情而死亡，她想的是如何打贏年底九合一大選。

趙少康今在臉書發文表示，民進黨開全代會的同時，中央流行疫情指揮中心公布新增73例死亡；蔡英文高喊的不是如何帶領台灣度過疫情、不是全力挽救人民免於因疫情而死亡，她想的是如何打贏年底九合一大選，高喊的是「綠色執政品質保證的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏」。

趙少康指出，疫情爆發至今，超過8千名同胞不治，總統和行政院長蘇貞昌從未表達不捨或遺憾，卻堅持防疫成績優良，指揮官還中途落跑，愧對人民所託。他不禁質疑，陳時中想選台北市長，辭掉指揮官，接手的王必勝官位是比衞福部長還低一階的政務次長，怎麼指揮調度各部會？為什麼前副總統陳健仁、副總統賴清德不接指揮官？因為他們怕做不好，影響他們未來的政治、大選選情。

趙少康不禁表示，這樣的政府，心中只有選票、只有選民，根本沒有人民。蘇貞昌怎麼還有臉說他重視台灣人民的生命。