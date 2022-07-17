彰化縣今天新增1193例確診。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情再降溫，中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增2萬4325例確診，彰化縣今天新增1193例，累計確診達20萬3687人，彰化縣政府再額外申請中央調撥1300劑BNT疫苗，開設11個接種點，提供12歲至18歲國高中學生預約接種。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣滿12歲至18歲的國高中學生BNT疫苗接種，預約日期為7月18日上午8點至20日下午17點。接種安排7個鄉鎮、11個接種點，日期從7月21日至23日，接種劑次是第1、2基礎加強劑，追加劑第3劑。