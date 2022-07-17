會研會成員與SASB進行意見交流。左到右是Sam Wallace 、朱承平、王怡心、周世昊。（王怡心提供）

財團法人會計研究發展基金會配合金管會公司治理3.0-永續發展藍圖，近年來組成專案研究團隊，關注企業永續資訊揭露相關議題。會研基金會董事長王怡心博士近期率團到舊金山市拜會永續會計準則理事會（Sustainability Accounting Standards Board，簡稱SASB)。

王怡心說，14日雙方在SASB 總部會議室進行意見交流，參與討論者有SASB 副理事長Bob Hirth他曾任COSO ERM(企業風險管理)計畫主持人、科技與通訊首席專家Sam Wallace、業務推廣副主任Laura Nelson、 會員服務主任Rebecca Bar等人。代表團成員則包括證交所周世昊博士（會研XBRL 委員會執行長）、朱承平（會研業務處副處長）、費聿德（會研專業論壇主持人）。

針對國際永續準則理事會（ISSB）所發布永續資訊揭露準則草案的第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」與第S2號「氣候相關揭露」，彼此交換意見；同時，王怡心在會議中表示，這二號草案與氣候揭露指標相關68個行業的行業敘述和指標的繁體中文版已於今年6月下旬完成，目前會研基金會在臺灣向外徵求意見，等7月中旬彙整各方意見再送給ISSB 參考。

王怡心表示，《探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類 (SICS®)》內容顯示，有些上市櫃公司在我國產業類型與SASB行業歸類有很大差異，例如我國『食品工業』一家公司對應到SASB『資源轉化』的「化學」行業。

科技與通訊首席專家Sam Wallace 立即回應，表示本會可把這些公司列示出來，雙方再約時間線上討論比較合適的行業分類；另外，有些公司的業務性質有跨行業現象，公司可以依據專業判斷來選擇合適的揭露主題(Disclosure Topic)來揭露相關揭露指標和活動指標。

王怡心表示，這次到美國拜會SASB 總部，讓國際組織更了解我國政府部門對企業永續資訊揭露相關準則的重視，特別是金融監督管理委員會、臺灣證券交易所、櫃買中心等機構在政策推動方面，有具體的進展與實績，很令各界肯定。