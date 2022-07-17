參加63屆國際國際數學奧林匹克競賽的6名大陸選手以全部滿分的6金成績奪下團體冠軍，這是中國代表隊第23次取得團體冠軍，同時也創下中國參賽史上最佳成績。這項榮譽在16日晚間的微博很快地就衝上熱搜排行第一。

據中國科學技術協會報導，近日第63屆國際數學奧林匹克競賽落下帷幕，經過激烈角逐，中國大陸隊6名選手均以滿分成績勇奪金牌，成為本屆比賽中唯一獲得全金的代表隊。中國隊同時領先第2名44分的絕對優勢，獲團體總分第1名，贏得中國參賽史上最佳成績，中國隊也成為該項賽事有史以來第2支以全部滿分摘金的參賽隊伍。

《快科技》報導說，本屆國際數學奧林匹克競賽共有來自104個國家和地區的589名選手參賽。中國隊以6金勇奪冠軍，韓國代表隊以3金3銀獲得團體總分第2名，美國代表隊以4金1銀1銅獲得團體第3名。

報導說，消息傳出後立即成為大陸社群媒體微博的熱門話題，「中國隊6人全滿分獲國際奧數冠軍」很快就衝上熱搜榜第1名。

中國隊成員包括中國人民大學附屬中學廖昱博、上海中學張貽然和江城、華中師大一附中張志成、長沙雅禮中學劉家瑜、重慶巴蜀中學瞿霄宇，領隊是北京大學蕭梁教授。

報導指出，本屆國際奧數比賽連續2天考試，每天參賽選手要在4.5小時的比賽時間內解答3道大題，比賽對參賽選手的智力、體力和意志力的挑戰極高。

據公開資料顯示，國際數學奧林匹克比賽始於1959年，旨在激發青少年學習數學的興趣和積極性，提供相互交流和學習的機會。從1985年起，中國科協每年組織中國優秀中學生參賽，共累計選派218人參加競賽，獲得金牌174枚、銀牌36枚和銅牌6枚，23次取得團體總分第一名的優異成績。