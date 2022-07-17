HOKA首次推出全球系列活動FLY HUMAN FLY，滿足專業運動功能及日常穿搭，圖為Bondi 8鞋款。（HOKA提供）

HOKA Clifton 8推全新配色，滿足不同場合的穿搭需求。（HOKA提供）

HOKA KAHA 2 GTX強打防水功能，成為登山熱門新鞋款。（HOKA提供）

看準近年民眾買鞋除了追求運動機能，也喜愛玩穿搭的趨勢，跑鞋品牌HOKA逐漸從運動場、山徑進入消費者日常，不管是厚底跑鞋BONDI、還是輕量化登山鞋TOR ULTRA都主打潮流穿搭。為擴大運動帶來的正面能量，首次公布全新品牌精神「FLY HUMAN FLY」，並推秋冬新品。

極地超馬運動員陳彥博提到，第一次穿上HOKA就相當喜愛柔軟腳感及輕量特性，這次斯洛維尼亞250km賽事也靠HOKA出征， HOKA TECTON X的緩震與Q彈中底，讓他在下坡且長距離的訓練、賽事等情境能最有效發揮；另外鞋面設計也能在頻繁下坡中有效減輕腳趾擠壓狀況。在長距離、長天數的賽事穿上HOKA，能明顯感覺到腳部的疲勞累積較慢，休息恢復的期間有明顯的縮短。

HOKA今年秋冬特別推出包括BONDI 8、CLIFTON 8、KAHA 2 GTX等經典系列的全新款及秋冬新色。

廣受潮流人士注目的BONDI家族新一代BONDI 8，於近日首度於台灣市場亮相，BONDI 8採全新配方EVA輕量中底與延伸後跟設計，讓落地與步態轉換更穩定更順暢，鞋口增設的彈性泡棉提升舒適度，大底配置加厚耐磨橡膠提升耐用度，更輕量的工程網布鞋面，搭配符合不同情境的全新配色、不同楦頭寬度選擇等，讓BONDI 8成為最適合日常穿著、跑步雙棲的代表性鞋款。

CLIFTON 8也有全新配色，相較前一代加大的後跟面積設計創造落地穩定性、緩震EVA中底減輕15％重量與Meta-Rocker設計讓步態轉換更輕盈，自推出以來就受跑者好評；甫上市的KAHA 2 GTX登山鞋更是成了登山與機能穿搭的新寵，鞋面以GORE-TEX搭配LWG認證牛巴戈鞋面與PFC-FREE無氟防水塗層，讓防護更全面；HOKA獨家的HUBBLE後跟延伸及SwallowTail燕尾幾何設計，讓步態轉換更順暢，並增加鞋底觸地面積與抓地力，提供全方位登山最佳保護力。