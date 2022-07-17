7月14日傍晚，南投康建生技公司發生4死1重傷槍擊案，兇嫌李鴻淵行刑式開槍震驚所有人，李男也在隔日落網，然而，卻在李男藏身處搜出大批軍火，3把改造手槍、179發子彈，其中，1把在台灣已經消20多年的「大黑星」手槍再次出現，也讓這起槍擊案佈滿重重疑點。

康建生技公司4死槍擊案，兇嫌李鴻淵15日在台中某養生館遭逮後，卻在該店內夾層中搜出大批軍火，3把改造手槍、179發子彈，其中一把是TT-33大黑星手槍，其餘2把是巴西金牛座改造手槍、型號JP915及改良後滑套的JP935，由於李男工作不穩定，卻擁有大批軍火，當李男被問及槍枝來源時，卻胡扯「路上撿的」，甚至還向警方表示「不能說，會害死朋友」，似乎背後有人供應軍火。

據《三立新聞網》報導，這3把改造手槍中，其中一把在台灣已經消失20多年的TT-33「大黑星」手槍，在20多年前曾是台灣黑幫愛用槍枝，由於，1988年大慶專案掃出400多把後，在台灣黑槍上場己乎消失蹤影；資深刑警也認為其槍枝構造簡單，沒什麼保險，使用上非常危險。

據了解，知名法醫高大成以認為，李男聲稱為了8年宿怨尋仇，但牛樟芝的「皿式栽培」研發和相關保健配方，牽扯龐大的利益商機，其康健公司負責人賴敏男身為「台灣牛樟芝之父」，身價不凡，他認為幕後可能有更大陰謀，建議檢警從金流著手。