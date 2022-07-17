現場主嫌及8名賭客措手不及，全數被逮。（警方提供／李奇叡新北傳真）

全案訊後依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法，移送新北地檢署偵辦。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方在現場查扣籌碼、新台幣。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方在現場查扣籌碼、新台幣。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市永和警方本月初接獲通報，林森路一帶有一間民宅頂樓有德州撲克聚賭情事，追查確認後，今（17）日凌晨率員前往查緝，先用狗零食馴服賭場經營人養來看門的「博美犬」後再攻堅，現場主嫌及8名賭客措手不及，全數被逮，訊後依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法，移送新北地檢署偵辦。

據了解，永和警方接獲情資後，曾派員到現場查看，但對方早有準備，因此起初沒有發現賭博狀況，不過因為該處聚集人數過多，且多半並非轄內居民，警方感覺有異，組成專案小組展開蒐證，確認該處經營職業賭場無誤。

不過專案人員表示，這處位於頂樓加蓋鐵皮屋的職業賭場，利用寵物博美犬來充當警衛犬，只要有外人經過就會大聲吠叫，導致警方蒐證難度提高。

警方向新北地院聲請搜索票獲准後，秀朗派出所所長黃柏銘今日凌晨1時32分許率領員警8名及偵查隊員警7名，先餵狗零食給門口的博美犬吃，將其馴服以避免通風報信，再持搜索票攻堅破門，當場破獲由蔡姓主嫌主持的德州撲克職業賭場，現場8名賭客也全數被逮。

警方在現場查扣新台幣4萬1433元、賭博籌碼3萬4940元、備用籌碼1箱10萬5700元、抽頭金籌碼5060元、德州撲克桌1張、撲克牌2副、叩客用IPhone手機1支，警詢後依違反刑法賭博罪及社維法移送新北地檢署偵辦。

另外，該位置屬違章建築，且提供經營賭博犯罪行為，警方也同步報請市府相關單位，依第三方警政予以拆除。