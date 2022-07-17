二線晶圓代工廠力積電日前在法說會示警「客戶進行庫存調整」，也提到該公司第三季產能利用率可能下滑5%至10%；下半年營運展望較悲觀，是否延續到2023年，目前仍難評估。對於力積電保守法說，分析師解讀，這次下行周期比 2015、2018年來的糟，還提醒二個季度庫存調整是否足夠劇烈。

受惠於台幣貶值，力積電第二季營收218.32億元，季增約5.4%，毛利率維持51%水準，每股純益1.95元；上半年稅後淨利136.44億元，每股純益3.8元。

力積電總經理謝再居表示，目前面板驅動IC、CIS元件、DRAM等三大應用確實感受到庫存調整壓力，下半年會有較大幅度修正。其中，已有客戶寧願支付違約金，以減緩庫存壓力。目前12吋受到影響程度比8吋還高，公司希望能在明年第1季回到正常水準。

謝再居說，受產品線轉換影響，估第三季產能利用率可能下滑5%至10%，必需以其他應用需求彌補。他也認了，下半年營運展望不如預期，而此情況是否延燒到明（2023）年，目前仍難以預測。

知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，對於力積電保守法說，他進一步解讀六大重點如下：

重點一、 這次下行周期比 2015、2018年來的糟（根據他的數據檔案，2015年產能利用率應該比2018年來得差，2015年有幾家成熟製程代工產能利用率曾經來到80%上下）。

重點二、12吋晶圓代工顯示驅動晶片、CMOS感測器、特殊性DRAM需求較差，有些小客戶應該付了LTA罰金，大客戶應該就直接延遲訂單改出貨時間了。

重點三、客戶需要二個季度庫存調整，且這還要看二個季度調整是否足夠劇烈。

重點四、第三季度綜合價格開始些微下滑，但應該是產品組合改變，代工價格還撐著。

重點五、第三季度產能利用率開始向下調整，騰籠換客戶需要時間。

重點六、減少2022年近10億以內資本開支，有砍資本開支很好，但感覺還不太夠。

陸行之先前提到，在目前的大環境下，保守法說比樂觀法說來得優質；寧可讓未來每個季度及年度的實際數字打敗市場預期，也不要弄個高預期無法達標，意思就是話不要講得太滿。