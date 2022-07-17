A-Lin今小巨蛋演唱會邀八三夭再度合作。（陳俊吉攝）

A-Lin今小巨蛋演唱會邀八三夭再度合作。（陳俊吉攝）

A-Lin今繼續在小巨蛋舉辦演唱會。（陳俊吉攝）

A-Lin的「A-LINK with PASSENGERS」小巨蛋演唱會今（17日）第2場，提早下午4點開始，中場熱舞環節，她走到最貼近後方觀眾的橋型舞台時，樂團八三夭意外現身台下，全場瞬間嗨翻，A-Lin和八三夭以節奏強勁的〈來互相傷害〉將氣氛推向最高潮，她笑說：「這段太嗨了，我和八三夭真的很有緣，演唱會不請你們來互相傷害一下，怎麼可以。」

A-Lin昨晚演出結束經過一夜休息，今滿血回歸再度征服全場，並邀來八三夭3度合作，雙方展現絕佳默契；好友相見，A-Lin不改幽默本色，先在台上擁抱八三夭主唱阿璞，接著自爆：「其實阿璞暗戀我、喜歡我很久了。」全場驚呼連連，她解釋：「因為你在很多大咖藝人的一首歌裡面唱到我，一直重覆唱：『Lin啊 Lin啊』。」意指八三夭與五月天阿信、任賢齊合唱的〈乾啦乾啦〉歌詞，笑翻全場。

A-Lin今開場接連送上〈一朵花〉等快歌炒熱氣氛，喊話：「下午場應該更嗨才對不是嗎？還是喝了酒？我也是，昨天太興奮（演出結束）灌一瓶香檳。以為回去可以好好休息，結果回去後看了很多粉絲的回饋（留言）。」滿場萬名觀眾笑聲不斷，氣氛歡樂。