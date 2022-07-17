北市世貿人行天橋一直是不少攝影愛好者拍攝台北101的好去處，但近年因使用率低及安全考量下，北市府核定拆除，新工處表示，17日凌晨已卸下橫越基隆路及信義路主梁，剩5座小型橋墩將於23日拆除。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，拆除工程均於夜間11時起，由60名交通指揮人員協助擴大管制周邊交通封閉重大道路淨空，再由作業人員進場施工，15日完成陸橋位於東北隅、西北隅及西南隅等共3座樓梯拆除，並順利於16日清晨6時開放正常通行。

洪辰儒表示，16日晚間出動2部400噸特大型吊車及2部120噸吊車、60名作業人員，將基隆路及信義路主梁卸下後分割小型節塊，並於17日清晨5時完成場地清整，目前行經信義基隆路口，視野所見已是開闊清朗的天際線。

洪辰儒補充，仍有5座小型橋墩尚待拆除，將於下周六7月23日23時至7月24日6時，以縮小交通管制範圍方式施工，等橋墩拆除後，工程即可全數完成，感謝市民朋友體諒施工帶來的不便。