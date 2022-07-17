民進黨新竹市前市長林智堅投入桃園市長選戰，但身陷論文抄襲風波難以自拔，他昨(16日)跑行程發現西裝褲破了個大洞，以此發梗在臉書貼出褲子破洞的照片，吸引綠營鐵粉加油慰問；媒體人朱凱翔則酸他轉移焦點，褲子破洞害羞，論文抄襲卻不害臊，還說「抄人本來就內褲外穿」。

林智堅16日跑行程踩點藍軍大本營中壢，出席印象偏藍的扶輪社活動，被解讀為「拔樁」。據了解因桃園市選區面積相當大，讓林智堅每天行程滿檔，他更在臉書粉專PO出「西裝褲臀部破大洞」的照片，還對破褲喊話：「撐住啊！馬上送你去修補，趕快回來和主人一起拼！」粉絲則回說，「哈哈連褲子破了都還那麼帥」、「跑行程天氣熱，小智市長記得多補充水份喔！加油」、「市長辛苦了」。

但媒體人朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」開酸：「這件事確實有點糗，他也請助理趕緊幫忙拿褲子更換，小編也作為趣聞發文。論文抄襲被抓包死不要臉，褲子破洞被看見覺得好糗。看內褲，不要盯論文，好嗎？小智讚啦！」台北市議員徐巧芯也酸：「褲子都不會穿，論文當然也不會寫（但也不能用抄的啊小智）。」朱凱翔靈感來了笑回：「等等，抄人內褲本來就外穿，還會覺得糗嗎？」徐巧芯：「突破盲點了，下次直接穿外面。」

網友們也莞爾：「他沒抄啦，應該是別人複製貼上的，他也不知道自己論文寫什麼」、「講論文，顯得高大上；說內褲，才是接地氣，人家選舉會的狠～」、「他是用破褲來掩蓋論文的新聞焦點」、「臉皮都不要了，害怕褲子破洞嗎」、「大概是故意破的，炒新聞罷了」、「很另類的轉移焦點法！」、「小智穿國王的新衣啦，腰部以下全部透明」、「建議他可直接穿超人裝」、「論文是別人的，內褲是自己的」。