半導體業創造台灣經濟奇蹟，也是台灣能源最大使用者，電費漲價也成最大苦主。台灣經濟研究院指出，業者需要在製程技術日益複雜的同時，提升能效、減少能耗、降低碳排放量，更要減少能源支出費用，台灣原有的「能源先期管理制度」將結合國際系統的SEMI 半導體產業能源使用效率基準S23，所有在台的半導體業的新廠都將導入，也提供給舊廠改裝更新，除了能提升台灣產業的能源使用效率，估計對業者的ESG落實、產業邁向淨零碳排之路，至關重要。

「能源先期管理制度」是經濟部能源局自2015年開始推動，透過輔導大型投資計畫於生產製程規畫，採用最佳可行技術(Best Available Techniques, BAT)，目標在於提高產業的能源使用效率。此制度之規劃、設計及執行係由台經院協助能源局逐步建立推動，台經院研五所副所長陳詩豪表示，自此項制度實行以來，已顯著提升產界的能源使用效率，頗獲各界肯定。

陳詩豪指出，國際半導體產業協會(SEMI)發現台灣半導體產業導入BAT的成果，於是提出「SEMI 半導體產業能源使用效率基準S23 」(半導體製造設備之能源、電力、原料節約基準)的合作可能，合作重點包括：分享節能指引、協助能力建置、提供能源政策研析等，SEMI美國總部並主動邀請台經院，未來共同推動SEMI S23之擴大運用。

台經院、SEMI雙方近日簽署合作協議，SEMI將S23無償提供台灣進行效率基準檢討參考，納入台灣半導體產業BAT規範。台經院長張建一表示，台灣半導體產業在「能源先期管理制度」輔導協助下，能源使用效率大幅提升，已使台灣半導體產業能源使用效率成為國際領先者，更助產業競爭力提升。進而，此次SEMI與台經院共同合作，有助於在台灣、乃至全球共同推廣提升半導體產業能效基準，且能深化台灣半導體產業的國際競爭力基礎。