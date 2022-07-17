瑞信、摩根士丹利證券、金控旗下投顧有志一同，看好胡連（6279）成功切入電動車與一線車廠業績爆發商機，同步給予正向投資評等，股價預期最高衝上183元，汽車零組件堪稱台股各次族群中最強勢代表。

胡連第二季營收季增9％、年增20％，超出市場估計達7個百分點。摩根士丹利證券指出，胡連過去幾個月在大陸市場的訂單連續增加，有助第三季達成營收年增二成以上目標，再加上銅價自第一季以來走跌，有利胡連下半年毛利率。大摩研判，隨市場上調對胡連2022～2023年財務預期，將再激起市場追捧熱情，觸發股價展開新一輪強漲。

瑞信證券則認為，胡連在美國主要電動車品牌、一線車廠的市占率提升速度快於預期，看好胡連各區域布局更加多元，同時，其產品在電動車內含價值成長，給予「優於大盤」投資評等，並把推測合理股價拉上175元。

法人說明，胡連擁有合併效益加上新市場、新產品助陣，包括：取得尚億旗下兩個線束業務，將貢獻2022年下半年、2023年各8％與7％營收，並有助胡連進行垂直整合；其次，大陸需求優於預期，中央及地方刺激政策開始發酵，且胡連搶得既有客戶市占率以及新品貢獻放大，有助胡連2023年大陸營收年增14％；加上海外新市場開花結果，將帶動海外營收。