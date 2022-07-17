Google表單也能玩密室逃脫遊戲！一名老師為了幫安親班小朋友練習數學，特意利用Google表單自製密室逃脫遊戲《我想回家了》，吸引大批網友點入挑戰，掀起廣大迴響。

一名老師11日在噗浪（Plurk）發文指出，為了給安親班的小朋友們上數學課，他利用Google表單、網路免費素材做了一個密室逃脫遊戲，遊戲中解題方式都與數學相關，希望小朋友在玩遊戲的過程中，也能感受到學習的樂趣。他也大方分享表單連結，邀請網友試玩，「第一次做可能有不足的地方，歡迎提供建議」。

這款密室逃脫遊戲叫做《我想回家了》，內容講述一名學生在學校小睡片刻，起床後發現教室空無一人，門甚至被鎖起來了，若想開鎖，必須解開門邊的密碼鎖，而線索就藏在教室中，待玩家一一破解。

遊戲中每個關卡都有不同選項，待玩家一一破解。（圖／翻攝Google表單《我想回家了》）

玩家必須解開門邊的密碼鎖才可以順利回家。（圖／翻攝Google表單《我想回家了》）

遊戲一推出，立刻掀起廣大迴響，「這真的很強欸！讚」、「真的是遊戲…神人欸」、「超有趣的，謝謝噗主」、「這個好厲害！而且我覺得色彩可以吸引小朋友」，還有網友笑稱「現在讀安親班老師要會那麼多嗎？」

也有網友分享遊玩心得，「花了21分鐘才逃出」、「我到第2題就卡關了，太笨哈哈」、「我每個東西都打開了，但就是打不開最後的大門鎖」、「有沒有幫忙提示一下，我卡關超久」、「好好玩啊，請問還有更多嗎？想繼續玩」。

針對是否會創作其它遊戲，該名老師在留言處回應，其實利用Google表單做密室逃脫遊戲相當常見，只要搜尋關鍵字就可以找到相關教學，網友若有興趣可以自行創作。他也提到，該表單不會關閉，有興趣的人都可以嘗試破解。