兩廳院藝術副總監施馨媛(右一)獲邀於亞維儂藝術節永續劇場聯盟STAGES記者會分享場館永續經營理念。（國家兩廳院提供）

由歐盟支持，瑞士洛桑維蒂劇院與比利時列日劇院發起，攜手來自全球14個國際機構的永續劇場聯盟，日前在法國亞維儂藝術節正式宣告成立，台灣的國家兩廳院為亞洲唯一受邀結盟劇院。

國家兩廳院副藝術總監施馨媛表示，疫情與氣候危機造成藝文產業巨大衝擊，場館營運與國際巡演交流也面臨挑戰，「STAGES永續劇場聯盟不僅僅只是倡議永續思維，更要以具體的計畫行動，成為永續劇場營運的實踐者。身為世界劇場的一份子，透過與國際夥伴的學習與分享，兩廳院希望逐步成為與社會共融，環境共生的永續劇場。全球表演藝術產業近日逐漸復甦，我們持續透過與國際場館互惠交流、深度合作與策略聯盟，企盼在台灣搭建起歐亞創意交流的橋樑。」

施馨媛表示，歷經疫情，全球表演藝術產業殷切渴望交流，兩廳院在亞維儂藝術節也首度舉辦歐亞國際交流分享會，並正式宣告「Taiwan Week」及「ASIA CONNECTION IN EUROPE」等國際交流活動將分別於2023年及2024年登場。

計畫主持人、比利時列日劇院總監暨歐洲劇場協會主席賽吉（Serge Rangoni）表示，「永續劇場聯盟試圖挑戰在不影響環境的前提之下，如何能持續與全球觀眾面對面互動。我們希望從藝術文化層面出發，運用我們的決心及創造力，透過永續劇場聯盟的一系列計畫，改變每一個人與環境互動的方式。」

延續平衡產業發展與環境共生的永續思維，STAGES永續劇場聯盟也聯手知名英國劇場導演凱蒂．米契爾（Katie Mitchell）及法國編舞家傑宏．貝爾（Jerome Bel），共製研發「以無人巡演為目標」的展演作品。

其中由凱蒂．米契爾以遠距執導形式發展在地製作版本的《寫給滅絕時代》，探討全球與在地的環境議題，製作流程也從演員選角，舞台設計，電力使用等方向建立一套永續性的工作方法。此作品2021年於瑞士洛桑維蒂劇院首演後，聯盟場館啟動各自的在地製作版本，今年度下半年兩廳院也將進行亞洲首演。