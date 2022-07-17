沙烏地阿拉伯記者哈紹吉2018年被謀殺，是美國與沙烏地關係的重要癥結點，美國總統拜登日前在雙邊峰會討論此事，但拜登有無將命案當面歸咎沙國王儲，拜登說法卻與沙國不一。

具有沙烏地和美國公民身分的哈紹吉（Jamal Khashoggi）生前是「華盛頓郵報」（Washington Post）專欄作家，對於母國沙烏地的批評不假辭色。美國情報單位認為，當年是沙國實際統治者─王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）下令殺害哈紹吉，但穆罕默德．沙爾曼否認。

沙烏地阿拉伯外交部長朱貝爾（Adel al-Jubeir）表示，他沒聽到拜登就哈紹吉遇害責怪穆罕默德．沙爾曼。但剛結束就任後首次中東行回到白宮的拜登，在回答記者提問時加以反駁。

路透社報導，被問到朱貝爾所言是否屬實時，拜登說：「非屬實」。

另根據朱貝爾，王儲告訴拜登，沙烏地阿拉伯已採取行動，避免再次發生類似於殺害哈紹吉的錯誤，還說美國也曾犯錯。

拜登15日與穆罕默德．沙爾曼會面時曾碰拳打招呼。拜登說他有提到哈紹吉遭謀害一事，並警告未來不要攻擊異議人士。

在場一名沙烏地官員則稱，交流過程跟拜登形容的不同，討論到哈紹吉一事時是在正式會面前「以非正式方式」進行。這名官員沒聽到拜登當面說，他要穆罕默德．沙爾曼為哈紹吉之死負責。

被問到是否後悔跟穆罕默德．沙爾曼碰拳時，拜登則回答：「你們為何不談重要的事呢？我很樂意回答重要的問題。」